女子ゴルフのスタンレー・レディースホンダは10日から4日間、静岡県の東名CCで開催される。前年覇者の佐藤心結（22＝ニトリ）は練習ラウンドを行い、調整した。昨年、大会記録に並ぶ通算15アンダーで涙のツアー初優勝をつかんだ大会で連覇を狙う。「あれからもう1年経つんだなーって、今日までめちゃくちゃ早く感じます」来季の米ツアー参戦を目指し、来週の二次予選会（米フロリダ）に出場する予定。「今シーズンが始まる