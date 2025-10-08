日本代表は8日、10日に迫ったキリンチャレンジカップ2025 パラグアイ代表戦に向け、冒頭15分のみの公開で本格的な準備に入った。板倉滉の負傷に伴い、追加招集という形で合流した橋岡大樹は「チャンスをもらえたことに感謝しています。あとはどれだけ活躍できるのか、見せられるのかが大事になってくると思うので、そこだけに集中したい」と話した。日本代表通算11キャップを記録している橋岡は、昨年11月以来の選出となった。