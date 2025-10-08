２０２５年のノーベル化学賞の受賞が決まった北川進・京都大特別教授（７４）は８日、同大学（京都市左京区）で記者会見を開き、「こんなに大きな名誉を頂くことになって感激している。よい環境に恵まれた」と述べた。北川氏は会見の冒頭、「新しい材料の開発に取り組んできた。チャレンジが科学者の醍醐（だいご）味。つらいこともいっぱいあるが、３０年以上楽しんできた」と振り返り、「同僚や学生の皆さん、海外を含めた博