ご当地グルメを作る店主もビックリ！都道府県魅力度ランキングで最下位に沈んだのは、東京都のお隣・埼玉県でした。毎年、注目される都道府県魅力度ランキング。17回目を迎えた2025年、1位に輝いたのは、初回から負けなしの17連覇となった北海道です。続く2位に京都府、3位に沖縄県の人気観光地が続き、シラス丼などのグルメも人気な神奈川県が東京都を抜いて4位にランクアップ。ディズニーがある千葉県は18位に入りました。そして