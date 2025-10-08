肩がガチガチ＆首がゴリゴリ。さらに鏡に映った自分を見ると背中が丸まって、なんだかカッコ悪い…!!（号泣） その一因は、首から胸までの背骨が丸まって、胸が下がり気味な状態である、“猫背”にあるかも？ 整形外科医の中村格子先生とパーソナルトレーナーのユウトレ先生にお話をうかがいました。猫背とは…胸の前の筋肉が縮む一方、背中の筋肉が弱くなることで前傾してしまう。胸から首にかけてが前かがみになることで、背中が