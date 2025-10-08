「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週火曜深夜1時30分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う。10月7日（火）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！【動画】明石家さんまは「パセリをとんかつにする」ずん飯尾も驚くロケの巧さ超大物ゲストと喫茶店巡り今回は、喫茶店が大好きな飯尾が昭和レトロな喫茶店