代金を支払わずに弁当500個以上をだまし取ったとして、男が逮捕されました。◇詐欺の疑いで逮捕された、韓国籍の金高士容疑者（60）。警察によると、今年4月から1か月半ほどの間、神奈川県相模原市の弁当販売店に対し「会社やっているんですけど、毎日、弁当を配達してほしい」などとウソを言い、34回にわたって弁当564個、販売価格約26万円分を、代金を支払わずにだまし取った疑いがもたれています。調べに対し、容疑を否認