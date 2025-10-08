昨年秋場所限りで現役を引退した元貴景勝の湊川親方（29）が8日放送のMBSテレビ「水野真紀の魔法のレストラン」（水曜後7・00）に出演。現役時代から50キロも減量した姿に驚きの声が上がった。4日に断髪式が行われ、激やせ姿が話題になった湊川親方。この日はまだまげを結った姿だったが、「ロザン」菅広文は「全然、ちゃいますやん！」と驚きの声。ほかの共演者からも「凄い！」との声が上がった。現役時代は165キロで、そ