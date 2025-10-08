サッカー日本代表は8日、千葉市内で親善試合パラグアイ戦（10日・パナスタ）に向けて全体練習を行った。左足首に不安を抱えるMF久保建英は一人別メニューでの調整となった。9月の米国遠征のメキシコ戦で負傷し、直近のリーグ戦2試合は途中出場となっていた。久保は「できるから帰ってきているので、あとは日々のコンディションを見ながらって感じですかね」と話し、まずは回復に専念するという。状態も徐々に良くなっていると