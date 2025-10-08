■バレーボールワールドチャレンジシリーズ第2戦（8日、東京有明アリーナ）日本代表キャプテン石川祐希（29）が所属する欧州王者のシル・サフェーティ・ペルージャと郄橋藍（24）擁するSVリーグ初代王者サントリーサンバーズ大阪の夢の対決2試合目。石川のペルージャがストレート（25ー19、25ー21、25ー18）でサントリーを下し、2連勝した。第1セット、ペルージャの石川はベンチスタートとなったが、イタリア代表キャプテ