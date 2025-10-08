卓球女子パリ五輪４位のシン・ユビン（２０）＝韓国＝が８日、自身のインスタグラムを更新。印象一変のキュートな眼鏡姿を披露し、反響を呼んでいる。ブルーのトレーナーに、白のショートパンツのラフな姿で「めちゃくちゃかわいいな」、「彼女は女神」、「最高に甘い」、「別人かと思った！」、「前髪おろしてるの可愛い」と驚きの声が上がっていた。昨年８月のパリ五輪では３位決定戦で日本の早田ひなと激闘を繰り広げた末