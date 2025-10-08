Photo: 岡本玄介 エコーが利くお風呂にピッタリ。夏の間はずっとぬるめのシャワーだったのが、最近めっきり涼しくなって湯船に浸かりたくなってきましたよね。ボケーっと浸かるのも良いものですが、なんとなく手持ち無沙汰です。そんなとき、あるとちょっと気分がアガるのが防水スピーカー。イケアのお手ごろ防水スピーカーIKEA（イケア）の「VAPPEBY（ヴァッペビー）」は、 IP67防水の