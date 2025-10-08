橋下徹弁護士が８日、Ｘ（ツイッター）に投稿。各メディアが自民党新総裁に就任した高市早苗氏が、今月の靖国神社「秋季例大祭」中の参拝を見送る方向と一斉に報じていることを取り上げ、「これが現実」と記した。橋下氏は自民総裁選中に、高市氏が昨年総裁選で訴えていた総理就任後の靖国参拝を、今回総裁選では曖昧にした件を、「選挙を気にして自分の主張を曖昧にするのは民主国家の政治家としてダメだと思います」と指摘し