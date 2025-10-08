地震などの災害発生時に陸路が寸断された場合の通信設備復旧のため、必要な資機材を巡視船に積み込む訓練がきょう、射水市の富山新港で行われました。県内で初めて行われた訓練には、通信事業会社と伏木海上保安部からおよそ70人が参加し、巡視船「やひこ」に、資機材を順番に積み込みました。富山など4県を管轄する第九管区海上保安本部は、災害で陸路が寸断され通信が途絶えた場合に備え、通信を確保するための資機材や人員を巡