畑芽育×大橋和也がW主演を務める“うぶキュン”ラブコメディ『君がトクベツ』（MBS・TBS系／毎週火曜1時28分）。10月7日（火）に放送された第4話は、さほ子（畑）とえみか（矢吹奈子）の無意味すぎる恋のバトルに「コントみたいでおもしろすぎ」との声が集まった。（文＝菜本かな）※本記事はネタバレを含みます。ご注意ください。【写真】“叶翔”木村慧人が“さほ子”畑芽育をバックハグ！ハラハラドキドキの第4話を振り