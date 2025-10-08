バレーボールSVリーグ女子のSAGA久光スプリングスは18、19日に行われるSAGAアリーナ（佐賀市）でのホームゲーム開幕2連戦（対クインシーズ刈谷、いずれも午後2時5分開始）でオンリーワンのプレゼントを準備した。当日の観戦チケット所持者が対象。GAME1の18日はブレスレットタイプのグッズ「PIKABON（ピカボン）」が先着3500人に配布される。得点や演出に合わせて光るため、アリーナと一体となった幻想的な応援を楽しめる。G