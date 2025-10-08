驚愕のフィニッシュだ。サンフレッチェ広島は10月８日、ルヴァンカップ準決勝・第１戦で横浜FCと敵地で対戦。33分、中島洋太朗が先制点を奪う。自陣からのロングフィードに走り出す。胸トラップで収めてボックス内に進入。寄せてくる相手を背に、左を向いた瞬間、即座に右に向き直す。相手の対応が一瞬、遅れた隙を見逃さずにシュート態勢に入り、左足を振り抜く。ほぼ角度のないところからニアサイドに流し込んだ。