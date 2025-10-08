ミャンマーで実権を握る国軍が、仏教の祭りが開かれていた会場を空爆し、子どもを含む32人が死亡しました。現地メディアによりますと、北部ザガイン地域で6日、満月の夜を祝う仏教の祭りの会場を国軍が空爆しました。空爆は、パラグライダーに爆弾を取りつけて投下する形で行われ、それによって子どもを含む32人が死亡、50人が負傷したということです。当時、会場周辺では、国軍に対する抗議活動が行われていました。国軍は、2025