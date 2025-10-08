ノーベル化学賞の受賞が決まり、記者会見場に向かう京都大の北川進氏＝8日午後7時34分、京都市左京区新たな多孔性材料を開発し、ノーベル化学賞の受賞が決まった京都大特別教授の北川進さん（74）。発表当初は「うそつき」呼ばわりまでされたが、事実を積み重ねると論文の引用件数が跳ね上がり、一転脚光を浴びることに。「端っこの学問だった昔を思うと隔世の感。時代に合ってきたのかな」と振り返る。研究を始めた当初、物質