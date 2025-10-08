２０２５年のノーベル化学賞受賞が決まった北川進・京都大特別教授は８日、スウェーデン王立科学アカデミーで行われた記者会見に電話で参加し、「多孔質材料が現実のものだと社会に理解されるには長い時間がかかり、非常に大きな努力を要した。長年にわたる研究が評価され、大変光栄だ」と喜んだ。海外メディアから印象的な出来事について問われ、「非常に厳しい時期もあった」と振り返りつつ、「新しい材料を創ることは常に楽