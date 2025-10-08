千葉・旭市の警察署で目撃されたのは、飲食店に侵入し、現金を盗んだ疑いで逮捕された鈴木祐平容疑者（30）。2025年8月、店の外から鍵がかかっていない場所を見つけて侵入し、現金約3万円を盗んだ疑いが持たれています。従業員：こつぜんと金がなくなった。言葉がなかった。店のレジを開けた際、言葉を失った従業員。従業員がさらに驚いたのは、鈴木容疑者が盗んだのは500円硬貨と100円硬貨ばかりだったこと。別の場所にあった紙幣