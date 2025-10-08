河西工業本社（資料写真）自動車内装部品大手の河西工業（寒川町）は８日、２０２５年３月期の有価証券報告書（有報）を財務省関東財務局に提出した。子会社の会計処理の誤りで９月の期限内に提出できず、東京証券取引所の監理銘柄に指定されていた。有報の提出により、上場廃止を免れた。河西工業は同日、過去の訂正報告書も併せて提出した。東証は９日付で監理銘柄指定を解除する。２５年３月期連結決算は純損益が９１億８