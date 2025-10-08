女優の剛力彩芽のアップショットが、ファンを虜にしている。剛力は８日までに自身のインスタグラムを更新。メイクレシピを公開すると、艶やかな表情が引き立つアップショットで、圧巻の美しさを見せた。この投稿には「もう、美し過ぎます〜」「綺麗で見惚れます」「魅惑的」「息を呑む圧倒的な美しさ」「う、うつくしい…」などの声が寄せられている。