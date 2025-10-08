◆バレーボール男子国際親善試合第２日（８日、東京・有明アリーナ）大注目の日本と欧州の王者対決第２戦で、世界最高峰リーグのイタリア１部セリエＡの強豪で欧州ＣＬ王者・ペルージャが大同生命ＳＶリーグ王者のサントリーと対戦し、ペルージャが３―０で連勝した。第１セット（Ｓ）は日本代表主将の石川祐希が先発から外れるも、途中出場し３枚ブロックをかわすなど、見せ場を作った。サントリーの高橋藍は６得点と活