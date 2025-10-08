歌手の一青窈が８日、都内で「ハリウッド１００周年記念商品発表会」に出席した。化粧品や健康食品を手がける美容ブランド「ハリウッド」のイベント。自身の結婚式での撮影の際に同ブランドの創業者であるメイ・ウシヤマさんの着物を借りたという一青は「縁が深くてお世話になっております」と親しみを口にした。ブランドについて「きれいに生きる、美しく生きることに対して継承していくべきものが詰まっていると思う」と称