女優・のんが衣装ショットを公開した。８日にインスタグラムで「フィルムの光」とつづり、セットアップを着たオフショットをアップ。ネクタイが特徴的なスタイリングを披露した。この投稿には「カッコいい」「ネクタイが似合うね！」「かっこいいすぎ」などの声が寄せられている。