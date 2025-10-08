女優の工藤美桜が８日に自身のＳＮＳを更新し、８日に誕生日を迎え２６歳となったことを報告した。インスタグラムに「２６歳になりましたこれからもよろしくお願いします」とつづり、バースデーケーキを手に持ったショットを披露した。この投稿にファンからは「みおちゃんおめでとう」「素敵な1年にしてね」「これからもずっとずっと応援してます」「笑顔満載の日々になりますように」など祝福の声が寄せられている。