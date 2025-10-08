サッカー日本代表は８日、国際親善試合パラグアイ戦（１０日・吹田Ｓ）に向けた合宿３日目のトレーニングを千葉市内で行った。＊＊＊別メニュー調整となったＭＦ久保建英を除く２５人で全体練習を行った。報道陣に公開された冒頭１５分間では、ボール回しやダッシュなどで調整。ＤＦ長友佑都やＤＦ橋岡大樹らの大きな声が響き、活気ある雰囲気でトレーニングに励んだ。約１時間の非公開練習ではパラグアイを想定し