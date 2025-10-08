秋田朝日放送 地域活性化と大学の教育・研究活動の充実に向けて秋田県の潟上市や三種町と東京の中央大学が協定を結びました。 ８日に潟上市役所で開かれたのは潟上市と中央大学の包括連携に関する協定締結式です。この協定では大学と潟上市が連携することにより地域課題の解決や地域活性化、大学の教育・研究活動の充実を図ることを目指します。中央大学では最先端テクノロジーを活用した農業を学ぶ学部の開設を構想