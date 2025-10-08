米３０年固定金利は６．４３％に小幅低下、住宅ローン申請件数は－４．７％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．４３％と前回の６．４６％から小幅に低下した。住宅ローン申請指数は－４．７％と前回の－１２．７％から連続して低下している。購入指数は１７２．７から１７０．６に低下。借り換え指数は１２７８．６から１１８０．２に低下した。 USD/JPY152.76EUR/USD1.1631EUR/