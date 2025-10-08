自民党の高市総裁が、新執行部のひとり、萩生田幹事長代行を「傷もの」と表現しました。いわゆる裏金問題で不記載のあった議員の起用には、与野党から批判も出ています。■新執行部立ち上げも…つきまとう“裏金問題”自民党・高市総裁「よろしくお願いします」新執行部を発足させた高市総裁。8日は野党へ挨拶まわり。立憲民主党との挨拶では、高市総裁からこんな発言が。立憲民主党・野田代表「『傷もの』がひとり、という表現で