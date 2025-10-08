８日付で富士通を退社した男子マラソン日本記録保持者の鈴木健吾（３０）が８日、自身のインスタグラムを更新。今後はプロとして活動していくことを発表した。富士通への感謝を綴った上で「年齢的に限られたチャンスの中でより一層覚悟を持ってマラソンに挑みたいという思いから、独立してプロとして活動するという決断をいたしました」と、記した。鈴木は神奈川大時代に箱根駅伝などで活躍。富士通に進み、２０２０年のびわ