米女子ゴルフツアーのビュイックLPGAは9日から4日間、中国・上海の上海旗忠GCで開催される。予選カットがないアジアシリーズ4試合の初戦には日本勢6人が出場する。ポイントランク3位、新人賞ランク1位の山下美夢有（24＝花王）はWOWOWのインタビューに応じ「グリーンも止まりやすいので伸ばし合いの戦いだなと思った。いつも通りのプレーで戦えたらいい。最後はグリーン上かなと思うので、チャンスにつけて決められるように頑