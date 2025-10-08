お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が8日までに更新されたYouTubeチャンネル「DELISHKITCHEN-デリッシュキッチン」の「タイムマシーン3号のお料理向上委員会」にゲスト出演。夫婦の財布事情について明かした。23年に当時19歳だったタレント・奥森皐月との結婚を発表した岩井。家計について尋ねられると「給料は、一回最初に表を作りました。このぐらい稼いだ人はこれぐらい（家に）入れましょうみたいな。どっちも働