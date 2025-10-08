自民党富山市連は、次の衆議院選挙富山1区の候補者を選ぶ選考委員会の初会合をおととい開いたことを明らかにしました。各支部を対象に候補にふさわしい人物像のアンケートを行うとしています。これは、きょう開かれた自民党富山市連の常任総務会で報告されました。富山市連は、現職の田畑裕明議員の無断・架空の党員登録問題などを受けて衆院選の候補者となる富山1区の支部長を空席とし、選考委員会で候補者を選ぶことにして