川崎フロンターレのMF山本悠樹が8日のルヴァンカップ準決勝第1戦・柏レイソル戦で決めたゴールが反響を呼んでいる。ボランチで先発出場した山本は前半10分、ペナルティエリア手前左から右足でシュート。相手に当たって高く上がったが、ドライブ回転がかかっていたことで急降下し、GKの手を弾いてゴール右に突き刺さった。ディフレクションとはいえ、漫画のような軌道のドライブシュートにスタンドは騒然。同シーンの動画を投