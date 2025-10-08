『サンキューピッチ』（住吉九/集英社）第1回【全5回】この記事の画像を見る「次にくるマンガ大賞 2025」Webマンガ部門第1位！ 夏の予選開始直前の6月、神奈川県の高校球児の間では、夜な夜な現れては3球勝負を挑む謎の男「野球部狩り」の噂が流れていた。その正体に気づいた横浜霜葩高校（通称：ハマソウ）のキャプテン・小堀は、甲子園出場のため彼を野球部に引き入れようと動き出す。しかし、驚異的な豪速球を投げることが出