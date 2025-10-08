ASUS JAPANは10月8日、クリエイター向けノートPCシリーズにおける新製品として、「ASUS ProArt P16」シリーズを発表した。同日販売を開始する。ASUS、ProArtシリーズのクリエイター向けノートPCに筆圧検知ディスプレイ搭載モデルいずれも16型4K（3,840×2,400ドット）の有機ELディスプレイを搭載し、高い画面表示性能でコンテンツ制作をサポートするというクリエイター向けノートPC製品。ディスプレイはタッチ操作のほか、MPP2.0に