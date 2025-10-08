AAAの元メンバーでアーティスト・タレントの伊藤千晃が8日、都内で行われた「Work-Life Wellness Lab(WWL.)」主催イベントに出席し、出産を機に感じた体の変化を語った。「Work-Life Wellness Lab(WWL.)」主催イベントに登壇した伊藤千晃自身の体験をもとにフェムケア啓発活動に取り組んでいる伊藤。フェムテックを勉強し始めたのは出産がきっかけだったそうで、それまではあまり体の不調を感じることがなかったという。「30歳で妊