コストコの商品を取りそろえた地元で人気の無人販売店。そこで目撃されたのは、3本のバールを駆使し、2台のレジを破壊する大胆不敵な男の姿です。6日深夜、エコバッグを手に入店してきた男。二重に帽子をかぶり、広いつばとマスクで顔が覆われています。一直線に向かったのは、出口付近に置かれたレジ。ひざを曲げてかがむと、持ってきたバッグから取り出したのは、長さ20cmほどのバールです。すると次の瞬間、バールを突っ込み、