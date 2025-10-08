台風22号の影響で、9日（木）は関東の南部沿岸部でも風が非常に強く吹きそうです。伊豆諸島では暴風、高波に最大級の警戒が必要です。台風情報です。台風22号は8日（水）夜は、青ヶ島の南西海上まで北上してきました。このあとも非常に強い勢力を維持したまま東寄りに進みそうです。9日明け方から朝にかけて、伊豆諸島に最も接近し、その後も東に進む見込みです。伊豆諸島では猛烈な風が吹き、猛烈なしけとなりそうです。予想され