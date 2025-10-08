元日本サッカー協会の技術委員長・影山雅永氏が、フランスで児童ポルノ画像を所持したとして有罪判決を受けた事件で、影山氏は、2022年から画像を保存していたことが分かりました。影山雅永氏は、今月2日、日本からチリに向かう飛行機の機内でノートパソコンを使い、児童ポルノ画像を閲覧していたとして、経由地のフランスで逮捕されました。裁判で影山氏は、15歳未満の未成年者の児童ポルノ画像を輸入・所持した罪などに問われ、