Dannie Mayが、本日配信となった「ラストパレード」のMVを公開した。「ラストパレード」は、荒廃してしまった街を舞台にした近未来のストーリーを、今の時代にトレースしたDannie May特有の詩世界を持つ楽曲。MVは魂を宿したロボット「BOY-A」がゴミ溜めの工場から、海を目指す物語となっており、新曲「ラストパレード」の世界観がコラージュで表現されている。◆◆◆◼︎Yuno コメント図らずも始ま