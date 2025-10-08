Amazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」が10月10日23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。 大画面テレビのシェア拡大で注目を集めているTCLも、複数の製品をお買い得価格で販売中です。 Wチューナー搭載のスタンダードな大画面4Kテレビ「65Q6CS」 数多くのモデルをラインナップするTCLですが、値引き幅が大きく注目なのが65インチテレビ「65Q6CS」。