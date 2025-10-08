譜久村聖の20代ラスト写真集『Versl’Aube』『瑠璃藍』が、10月30日（木）に2冊同時発売されることが決定した。 譜久村聖 譜久村聖 モーニング娘。卒業後、今年4月にソロデビューを果たした譜久村聖が、2年ぶりに写真集をリリース。発売は29歳の誕生日。これが20代ラスト写真集となり、さらに初の2冊同時発売となる。 ベトナムで撮影された今作は、2冊とも全く違うカットが収められた作品。『Versl’Aube』『瑠璃藍』そ