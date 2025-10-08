大阪"新世界"のシンボル、ビリケンさん。足裏をなでると幸運を運んでくる“幸運の神様”として、日々大勢の人々がひと目見ようと訪れています。そんなビリケンさんが、釣具のルアーになったそうですよ。あー、ちょっと変わったお土産みたいな？なんて思われそうですが、いえいえそんなこたぁありません。こう見えて、実はかなりの実力派なんです。「ビリケンルアー」（3960円）が生まれたきっかけは、ビリケンの商標権を持つ田村