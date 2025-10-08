元「ＡＡＡ」の伊藤千晃が８日、都内で行われた「はたらく女性の健康をみんなで考える」のトークイベントに出席した。女性の健康を促進する製品やサービスを指す「フェムテック」に対する理解を深めるイベント。伊藤はフェムテックの啓発活動にも取り組んでいることから、働く男女を前に自身の経験談を交えながらトークを展開した。自身がフェムテックを知るきっかけについて問われると「３０歳で妊娠して、３１歳で出産した