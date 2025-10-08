元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が８日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。「馬車馬」のように働いていた時期を振り返る一幕があった。この日の番組では、自民党の新総裁に決まった高市早苗氏が就任会見で口にした「全員、馬車馬のように働いてもらう。私自身もワークライフバランスを捨てる」という言葉にちなみ、「あなたは馬車馬のように働いたことがありますか？