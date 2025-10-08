２０ｔｈＣｅｎｔｕｒｙの井ノ原快彦が８日、都内でアニメ映画「すみっコぐらし空の王国とふたりのコ」（イワタナオミ監督、３１日公開）舞台あいさつに出席した。隅っこを好む個性的なキャラクターたちが躍動する「すみっコぐらし」シリーズ最新作。イベントにはキャラクターの着ぐるみも登場し、ナレーションを務める井ノ原は「テンション、アゲアゲです！」と声を弾ませた。本作にちなみ、すみっコたちと冒険したい場