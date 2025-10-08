元乃木坂４６の女優・山下美月が船上でのショットを公開した。フジテレビ系連続ドラマ「新東京水上警察」（火曜・後９時）に出演の山下。８日に自身のインスタグラムでドラマのスタートを告知すると、「出航だー！！！」と記し、船の上での衣装ショットなどをシェアした。この投稿には「最高すぎる！！」「ショートヘアめちゃめちゃ可愛い」「似合いすぎる、、」「かわいい…。いよいよ出航だね…。」「船長、ついてきます！